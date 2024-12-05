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Vietnam’da askeri tatbikat sırasında patlama: 12 asker öldü

Dong Nai eyaletinde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana gelen patlamada 12 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ekleme: 5.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 5.12.2024 - 13:57 / Editör: Edin Uslu
Vietnam’da askeri tatbikat sırasında patlama: 12 asker öldüVietnam’da, askerleri acil duruma hazırlamacak için gerçekleştirilen tatbikat faciayla sonlandı.

Tatbikat sırasında bir patlama meydana geldiği duyuruldu.

12 ASKER ÖLDÜ
Ülkenin resmi yayın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü askeri atış poligonundaki eğitim anında meydana gelen patlamada 12 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bazı askerlerin cansız bedenlerinin henüz bulunamadığı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA AÇILACAK
Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, yetkililere göre askerlerin mühimmat taşıdığı sırada yıldırım düşmesi nedeniyle patlayıcıların infilak ettiği tahmin ediliyor.

Vietnam’da askeri tatbikat sırasında patlama: 12 asker öldü
Savunma Bakanlığı, olayla ilgili acil soruşturma talimatı verdi.