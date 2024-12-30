Kamyon nehre düştü: 66 ölü

Etiyopya'da feci kaza...Ülkenim Sidama bölgesindeki Bona ilçesinde bir düğüne giden çok sayıda yolcu, kamyon üzerine yolculuk yapıyordu.Kamyon sürücüsü, düğün bölgesine giden yoldaki köprüde direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan kamyon, köprüden nehre düştü.Sidama Bölgesi Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, kazada 66 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Olayda yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı.Yerel polisin olay hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlattığı öğrenildi.