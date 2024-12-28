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Kayseri’de 1 ton 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri’de, arama yapılan kamyonette 1 ton 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 28.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:27 / Editör: Fehmi Öztürk
Kayseri’de 1 ton 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, seyir halindeki bir kamyoneti durdurdu. Operasyonda, 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ile 3 milyon 580 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. (22) ve H.T. (34), ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.