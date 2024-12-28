Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir izledi. Cuma güne 3 bin lira sınırına yaklaşan altın günü yine düşüşle kapadı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Aralık 2024 altın fiyatları...

Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon 3 bin lira​, en yüksek 3 milyon 10 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 4 bin lira oldu.Gram altın bugün 2.956,54 TL'den, çeyrek altın ise 4.923,00 TL'ye satılıyor. İşte 28 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.956,17Satış 2.956,54Alış 4.803,00Satış 4.923,00Alış 9.637,00Satış 9.846,00Alış 19.244,00Satış 19.616,00Alış 2.615,37Satış 2.615,70