İstanbul'da kiralık aparta uyuşturucu baskını

İstanbul'da nefes kesen narkotik operasyonu...Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları zehirleyen uyuşturucu tacirleri için çalışma başlattı.Çalışma kapsamında Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın ruhsatsız apart olarak kullanıldığı ve kimyasal uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı alındı.ZEHİR BİNASINA BASKINUyuşturucu imalathanesi olduğu iddia edilen bina, ablukaya alınarak takip edildi.Polis ekipleri dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi.UYUŞTURUCUYU CAMDAN ATTILAREkiplerin baskını sırasında bina içerisinde bulunan şüpheli kişilerce uyuşturucu haline getirilmiş “katkılı tütün” diye tabir edilen kilolarca satışa hazır sentetik maddeler, camlardan yan tarafta bulunan araziye atıldı.ÇOK SAYIDA GÖZALTIArazide bulunan maddelerle birlikte aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Polisin çok yönlü incelemesi devam ederken gözaltına alınanların uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından suç kaydının olduğu öğrenildi.