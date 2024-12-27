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İstanbul'da kiralık aparta uyuşturucu baskını

Avcılar'da 3 katlı ruhsatsız günlük kiralık apart eve düzenlenen baskında kilolarca uyuşturucu haline getirilmiş katkılı tütün ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 27.12.2024 - 10:19 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:20 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da kiralık aparta uyuşturucu baskını
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları zehirleyen uyuşturucu tacirleri için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın ruhsatsız apart olarak kullanıldığı ve kimyasal uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı alındı.

ZEHİR BİNASINA BASKIN

Uyuşturucu imalathanesi olduğu iddia edilen bina, ablukaya alınarak takip edildi.

Polis ekipleri dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi.

UYUŞTURUCUYU CAMDAN ATTILAR

Ekiplerin baskını sırasında bina içerisinde bulunan şüpheli kişilerce uyuşturucu haline getirilmiş “katkılı tütün” diye tabir edilen kilolarca satışa hazır sentetik maddeler, camlardan yan tarafta bulunan araziye atıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Arazide bulunan maddelerle birlikte aralarında kadınların da olduğu çok sayıda şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin çok yönlü incelemesi devam ederken gözaltına alınanların uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından suç kaydının olduğu öğrenildi.