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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı. Gram altın yüzde 0,30 yükselişle başladı. Bugün herhangi bir veri bulunmuyor.

Ekleme: 27.12.2024 - 09:01 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:03 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı. Gram altın yüzde 0,30 yükselişle başladı. Bugün herhangi bir veri bulunmuyor.

Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.

Gram altın 2,986 TL

Çeyrek altın 4,850 TL

Yarım altın 9,730 TL

Cumhuriyet altını 19,896 TL

ONS altın 2,632 dolar