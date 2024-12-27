Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı. Gram altın yüzde 0,30 yükselişle başladı. Bugün herhangi bir veri bulunmuyor.
Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı. Gram altın yüzde 0,30 yükselişle başladı. Bugün herhangi bir veri bulunmuyor.
Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,986 TL
Çeyrek altın 4,850 TL
Yarım altın 9,730 TL
Cumhuriyet altını 19,896 TL
ONS altın 2,632 dolar
Altın yatırımcıları doları izlemeye devam edecek.
Gram altın 2,986 TL
Çeyrek altın 4,850 TL
Yarım altın 9,730 TL
Cumhuriyet altını 19,896 TL
ONS altın 2,632 dolar