O ilimizde akılalmaz olay: Ayni yerde ikinci defa kaza yaptı! Bu sefer kurtulamadı!

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada işçi olan Bahadır Yasin Bozbey, evinden öğle saatlerinde işe gitmek için kendisine ait 64 AAB 339 plakalı otomobiliyle yola çıktı.Ailesi, işe gitmediği anlaşılan Bozbey'den haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahadır Yasin Bozbey'in bulunması için çalışma başlattı.Fabrika işçisi arkadaşları da Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda araştırma yaparken, Porsuk Çayı'nda bir otomobil olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu.Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Porsuk Çayı'na düşerek ters dönen otomobilde Bahadır Yasin Bozbey'in hayatını kaybettiğini belirledi.Kayıp olarak aranırken, saatler sonra yaptığı kazada öldüğü anlaşılan Bozbey'in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Öte yandan, Bozbey'in geçen yıl da aynı mevkide kaza yaptığı ve bu olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.