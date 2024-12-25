CHP'liler nerede? Osman Gökçek o sözlerle duyurdu: Kaçmayı tercih ediyorlar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından CHP'li milletvekilleriyle ilgili bir açıklama paylaştı. Gökçek'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in X hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



MECLİSE GELMEDİLER!

Gökçek, CHPli milletvekillerinin meclise gelmemesini bu sözlerle duyurdu:



'Değerli takipçilerim biliyorsunuz ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi.'

NEREDELER, KAÇMAYI TERCİH EDİYORLAR!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sözlerine böyle devam etti. Gökçek'in bu açıklamaları büyük destek topladı.

'Gelmediğinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu söylemek isterim.

İnşallah bundan sonra hiç gelmezler. Ama vatandaşımıza da bir şikayette bulunmak isterim. Sizlerin verdiğiniz oyların neticesini buraya gelip sizin hakkınızı savunması gereken Cumhuriyet Halk Partililer maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kaçmayı tercih ediyorlar.Peki neredeler Cumhuriyet Halk Partililer? Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tatile mi gittiler diye sormadan geçemiyorum. Veya konserler verip oradan vurgunlar mı yapacaklar? Veya İzmir'in denizini biraz daha mı kirletecekler?Veya Veli Ağababa ile birlikte bu akşam buluşup bir bardak ayran mı içecekler? Acaba Cumhuriyet Halk Partililer neredeler diye merak ediyor. İnşallah bundan sonra hiç meclise gelmesinler diyor. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.'