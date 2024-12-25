Bakan Tunç duyurdu! Balıkesir'deki patlamaya ilişkin çok sayıda gözaltı kararı

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.11 kişinin yaşamını yitirdiği patma hakkında soruşturma devam ediyor.Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.'Yaralıların tedavisi bitmek üzere. Patlamanın hemen ardından soruşturmalar başladı. Delillerin toplanıyor ve ifadeler alınıyor. Bilirkişi heyeti incelemelerini sürdürüyorlar. Bu kapsamda 10 gözaltı söz konusu.Gözaltı süreci devam ediyor. O kazanın meydana gelmesinde rolü olabileceği düşünülen kişiler. Tedbiren ifade ve ilk tespitlere göre kazaya neden olduğu, ihmali olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz.