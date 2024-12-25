  • USD: 35,22 - 35,28
  • EURO: 36,66 - 36,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

TEM otoyolu, Seyrantepe mevkiinde öğrenci servisi devrildi. Yaralıların olduğu bildiriliyor.

Ekleme: 25.12.2024 - 16:34 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:38 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varBugün sabah saatlerinde Balıkesir'de öğrenci servisi ile TIR çarpışmış kazada 3 öğrenci ağır yaralanmıştı. Akşam saatlerinde ise İstanbul'da panik yaşandı.

Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda okul servisi devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var