İstanbul'da öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
TEM otoyolu, Seyrantepe mevkiinde öğrenci servisi devrildi. Yaralıların olduğu bildiriliyor.
Bugün sabah saatlerinde Balıkesir'de öğrenci servisi ile TIR çarpışmış kazada 3 öğrenci ağır yaralanmıştı. Akşam saatlerinde ise İstanbul'da panik yaşandı.
Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda okul servisi devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda okul servisi devrildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.