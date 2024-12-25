İstanbul'da öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bugün sabah saatlerinde Balıkesir'de öğrenci servisi ile TIR çarpışmış kazada 3 öğrenci ağır yaralanmıştı. Akşam saatlerinde ise İstanbul'da panik yaşandı.Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda okul servisi devrildi.Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.