İndirimli İstanbulkart sahipleri dikkat: Vizeleme işlemleri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart kullanıcıları için önemli bir hatırlatmada bulundu.31 Aralık 2024 tarihine kadar İstanbulkart'larını vizelemeyen kullanıcılar, indirimli geçiş hakkını kaybedecek ve toplu taşıma araçlarında tam bilet ücreti ödemek zorunda kalacak.Bu nedenle, kullanıcıların mağduriyet yaşamamak için vizeleme işlemini 31 Aralık tarihinden önce tamamlamaları gerektiği belirtiliyor. Kullanıcılar, İstanbulkartlarını, İBB'nin belirlediği noktalar ya da online platformlar aracılığıyla kolayca vizeletebilirler.Vizeleme işlemi, İstanbul'un birçok noktasındaki dolum makinelerine kartınızı yerleştirerek, ekrandaki talimatları takip ederek kolayca gerçekleştirilebilir.Ayrıca, İstanbulkart sahipleri, İBB mobil uygulaması üzerinden kartlarını bağlayarak da vizeleme işlemini yapabilirler.Diğer bir seçenek ise İETT durakları, metro istasyonları ve farklı satış noktalarındaki gişelerden vizeleme işlemini tamamlayabilirler.