Bu balığı avlayanlara toplamda 747 bin 544 lira ödendi!

Denizlerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunu ve stok katılım oranını azaltmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında balon balığı avcılığı, destekleme kapsamına alındı. Uygulamayla balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip balıkçılar, yakaladıkları 8 tür balon balığını veya kuyruğunu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belirlenen yerlere teslim etti. Zehriyle öldüren, kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemesine zarar veren balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmada 'avcılık' önem kazandı.Sayısı hızla artan istilacı balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasının teşvik edildiği uygulamanın 2024 yılı destekleme kapsamında alım işlemleri tamamlandı. Antalya'da 45 balıkçıya 368 bin 410 lira destek ödemesi yapıldı. Kentte balon balığı avcılığı yapan balıkçılar Lagocephalus sceleratus türünde 8 bin 248, diğer türlerde 16 bin 221 balon balığını teslim etti. Benekli balon balığı olarak bilinen Lagocephalus sceleratus türü adedi için 25 lira, diğer balon balığı türleri adedi için 10 lira destekleme gerçekleştirildi.Destekleme uygulamasıyla, 'Lagocephalus sceleratus', 'Lagocephalus spadiceus', 'Lagocephalus suezensis', 'Lagocephalus guentheri', 'Torquigener flavimaculosus', 'Tylerius spinosissimus', 'Lagocephalus lagocephalu', 'Sphoeroides pachygaster' türlerinden avlanılan her bir dişi balon balığı sayesinde yaklaşık 75 yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.Antalya Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre 2020- 2024 yıllarında 58 bin 581 'Lagocephalus sceleratus' türü ile 30 bin 166 diğer türler olmak üzere 88 bin 747 balon balığı avlandı. Balıkçılar bu süreçteki 5 av döneminde 747 bin 544 lira destek ödemesi aldı. Avcılık desteklemesiyle yakalanan balon balıkları sayesinde 6 milyon 656 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi önlendi.Destekleme kapsamında Antalya'da yıllara göre yakalanan balon balığı sayısı ise şöyle;'2020'de 35 bin 343 'Lagocephalus sceleratus' türünün yakalanmasıyla 2 milyon 650 bin 725, 2021'de 2 bin 164 'Lagocephalus sceleratus', 1794 adet diğer türün avlanmasıyla 296 bin 850, 2022'de 8 bin 47 'Lagocephalus sceleratus', 6 bin 540 diğer türün yakalanmasıyla 1 milyon 94 bin 25, 2023'te 4 bin 779 'Lagocephalus sceleratus', 5 bin 611 diğer türün aAvlanmasıyla 779 bin 250 balon balığının ekosisteme girişi engellendi.'Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 Faaliyet Raporu'ndaki avlanan ve ekosisteme girişi engellenen balon balığı sayıları verisi ise şöyle;'2020'de 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2021'de 9 bin 886 balık avlandı, 741 bin 450 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi. 2022'de 48 bin 193 balık avlandı, 3 milyon 614 bin 475 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2023'te 79 bin 703 balon balığı yakalandı, 5 milyon 977 bin 725 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2020-2023 yıllarında toplamda 183 bin 974 balon balığı avlandı, 13 milyon 798 bin 50 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi.'Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, balon balığı derisinden eşya, zehrinden ilaç yapımı için araştırma geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Balon balığı avcılığının desteklenmesiyle gerçekleştirilen avcılığın ekosisteme fayda, balıkçılara da kazanç sağladığını vurgulayan Coşkun, 'Balon balığı avcılığı desteklenmesi 2026 yılı sonuna kadar devam edecek. Balon balığı avcılığı teşvikiyle Antalya'da toplamda 88 bin civarında balon balığının avlanmasıyla 750 bin lira civarında balıkçılara destek sağlandı. 6 milyon 656 bin civarında balığın ekosisteme girişi önlendi' diye konuştu.