Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşması başladı

Diyarbakır'da dere yatağında, çuvalda üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'de ses getirmişti.21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları, 19 gün sonra acı bir sonla noktalanmıştı.Cesedi bir dere yatağında çuval içinde, üzeri taşlarla örtülü şekilde bulunmuştu.Olayın ardından gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklanmış, anne, amca, ağabey ve komşunun yargılandığı dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.Cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 sanık hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.İddianame 23 Ekim'de kabul edildi ve 7 Kasım'da ilk duruşma yapıldı.İlk duruşma, 3 gün sürdü. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek dava 26 Aralık'a ertelendi. Cumhuriyet savcısı, 14 sayfalık mütalaasını celse arasında mahkemeye sundu.Bugün ise ikinci duruşma görülüyor...Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.Adliye önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.Baba Arif Güran, 'müşteki', 1'i tutuklu 3 kişi 'tanık', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da 'müşteki kurum' sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte duruşmayı takip etmek üzere salona geldi.Ek tanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşma, kamerayla kayıt altına alınıyor.