İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor

Husiler, son 10 gün içinde Katil İsrail'e beş balistik füze ve en az beş İHA fırlattı. Husiler, bunun Hamas'a destek amacıyla bir saldırı olduğunu ifade etti. Saldırıların ardından İsrailli yetkililer Husilerle mücadele konusunda bir toplantı düzenledi.Üst düzey yetkililer, İran destekli Yemenli gruba yönelik saldırıların yakın gelecekte artacağına dair ipuçları verdi. İsrail medyasında yer alana haberlere göre, Mossad Başkanı David Barnea, İsrail yönetimini Husi saldırılarını durdurmanın bir yolu olarak İran'a saldırmaya zorladı.Barnea'nın benimsediği tutumun, İran'a saldırmak yerine Husilere yönelik harekatları sürdürmeyi tercih eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrael Katz'ın görüşleriyle çeliştiği bildirildi.Haaretz gazetesine göre, Barnea, Yemen'e gerçekleştirilen üç operasyondan sonuç alınamaması üzerine bir dizi görüşme sırasında bu seçeneği gündeme getirdi. Raporda, Mossad şefinin, uzun süredir Tahran'ın desteğini alan grubu finanse eden ve silahlandıran İran'ın peşine düşmenin daha etkili olacağına inandığı belirtildi.İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyorKanal 13'e göre, Barnea güvenlik yetkililerine şunları söyledi: "İran'a karşı doğrudan mücadele etmemiz gerekiyor. Sadece Husilere saldırırsak, onları durdurabileceğimiz kesin değil."Kanal 13'e göre Netanyahu, Barnea'nın değerlendirmesine katılmadığını ve bunun yerine İran'ın "uygun zamanda ele alınacak farklı bir konu" olduğunu belirtti.İran destekli gruba gerçek bir darbe indirmek için giderek daha fazla yetkili hazırlık yapılıyor. Ancak Ynet haber sitesi çarşamba günü Tel Aviv'de Husilere karşı bir operasyonun füze ve İHA saldırılarını durdurabileceğine dair çok az umut olduğunu bildirdi.İsrail, Husilere karşı üç tur saldırı düzenledi ve onları vurmaya devam edeceğine yemin etti. Ancak harekatlar Husileri pek zarar vermedi. Analistler, İsrail'in Yemen'den uzak olmasından dolayı ve ABD veya diğer Batılı güçlerin desteği olmadan Husilere darbe indirmenin zor olacağını bildirdi.Ynet'in aktardığı İsrail raporuna göre, İran destekli diğer grupların aksine, Husiler dünya meselelerinde önemli bir aktör olarak kendilerini kabul ettirmedeki başarıları sayesinde oldukça güçlü.Rapora göre İsrail, Husileri "kırılması zor bir ceviz" olarak görüyor.Raporda, İsrailli yetkililerin ABD'li mevkidaşlarıyla saldırıları artırma planlarını görüştükleri ve ABD'li mevkidaşlarının da bu konuda fikir birliğine vardığı belirtildi.Ancak haber sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, İsrail'in Husileri geri püskürtmek için gerçekleştireceği saldırıları, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından yoğunlaştırabileceğini aktardı.