İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor
Husilerin Siyonist İsrail'e gerçekleştirdiği yoğun füze ve İHA saldırıları krize neden oldu. Yemenli gruba yönelik gerçekleştirilecek operasyonların tartışıldığı güvenlik toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu ile Mossad Başkanı Barnea anlaşmazlık yaşadı.
Husiler, son 10 gün içinde Katil İsrail'e beş balistik füze ve en az beş İHA fırlattı. Husiler, bunun Hamas'a destek amacıyla bir saldırı olduğunu ifade etti. Saldırıların ardından İsrailli yetkililer Husilerle mücadele konusunda bir toplantı düzenledi.
DOĞRUDAN İRAN'A SALDIRMAK İSTİYOR
Üst düzey yetkililer, İran destekli Yemenli gruba yönelik saldırıların yakın gelecekte artacağına dair ipuçları verdi. İsrail medyasında yer alana haberlere göre, Mossad Başkanı David Barnea, İsrail yönetimini Husi saldırılarını durdurmanın bir yolu olarak İran'a saldırmaya zorladı.
MOSSAD BAŞKANI NETANYAHU İLE ANLAŞMAZLIK YAŞADI
Barnea'nın benimsediği tutumun, İran'a saldırmak yerine Husilere yönelik harekatları sürdürmeyi tercih eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrael Katz'ın görüşleriyle çeliştiği bildirildi.
HUSİLERE YÖNELİK OPERASYONLARDAN SONUÇ ALINAMIYOR
Haaretz gazetesine göre, Barnea, Yemen'e gerçekleştirilen üç operasyondan sonuç alınamaması üzerine bir dizi görüşme sırasında bu seçeneği gündeme getirdi. Raporda, Mossad şefinin, uzun süredir Tahran'ın desteğini alan grubu finanse eden ve silahlandıran İran'ın peşine düşmenin daha etkili olacağına inandığı belirtildi.
İsrail’de güvenlik krizi: Netanyahu Mossad ile ters düştü! Tel Aviv Husiler konusunda dış destek bekliyor
Kanal 13'e göre, Barnea güvenlik yetkililerine şunları söyledi: "İran'a karşı doğrudan mücadele etmemiz gerekiyor. Sadece Husilere saldırırsak, onları durdurabileceğimiz kesin değil."
GÖRÜŞ AYRILIĞI DERİNLEŞTİ
Kanal 13'e göre Netanyahu, Barnea'nın değerlendirmesine katılmadığını ve bunun yerine İran'ın "uygun zamanda ele alınacak farklı bir konu" olduğunu belirtti.
TEL AVİV UMUTSUZ
İran destekli gruba gerçek bir darbe indirmek için giderek daha fazla yetkili hazırlık yapılıyor. Ancak Ynet haber sitesi çarşamba günü Tel Aviv'de Husilere karşı bir operasyonun füze ve İHA saldırılarını durdurabileceğine dair çok az umut olduğunu bildirdi.
BATILI GÜÇLERİN DESTEĞİ OLMADAN BAŞARILI OLAMIYORLAR
İsrail, Husilere karşı üç tur saldırı düzenledi ve onları vurmaya devam edeceğine yemin etti. Ancak harekatlar Husileri pek zarar vermedi. Analistler, İsrail'in Yemen'den uzak olmasından dolayı ve ABD veya diğer Batılı güçlerin desteği olmadan Husilere darbe indirmenin zor olacağını bildirdi.
SİYONİSTLER HUSİLERİN GÜCÜNÜN FARKINDA
Ynet'in aktardığı İsrail raporuna göre, İran destekli diğer grupların aksine, Husiler dünya meselelerinde önemli bir aktör olarak kendilerini kabul ettirmedeki başarıları sayesinde oldukça güçlü.
Rapora göre İsrail, Husileri "kırılması zor bir ceviz" olarak görüyor.
ABD YİNE KATİLLERİN YARDIMINA YETİŞTİ
Raporda, İsrailli yetkililerin ABD'li mevkidaşlarıyla saldırıları artırma planlarını görüştükleri ve ABD'li mevkidaşlarının da bu konuda fikir birliğine vardığı belirtildi.
TRUMP'IN GÖREVE GELMESİNİ BEKLİYORLAR
Ancak haber sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, İsrail'in Husileri geri püskürtmek için gerçekleştireceği saldırıları, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından yoğunlaştırabileceğini aktardı.