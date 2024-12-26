Gazze'de can kaybı 45 bin 399’a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 447 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 38 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 137 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 399’a, yaralı sayısının ise 107 bin 940’a yükseldiği bildirildi.Bir İsrail askeri daha öldüİsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin merkezinde çıkan çatışmalarda bir İsrail askerinin daha öldürüldüğü ifade edildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 822'ye yükseldiği kaydedildi.