Merkez Bankası açıkladı! Faiz kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), aralık ayına ait bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını belirlendiği Para Politikası Kurulu (PPK) sonuçlandı.Piyasalarda TCMB'nin politika faizinin oranının enflasyonun düşmesine paralel olarak düşürmesi beklentisi taşınıyordu.Merkez bankası aralık ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürdü.PPK metninde "Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verilmiştir." ifadesi ön plana çıktı.FATİH KARAHAN, TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETTİTCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantıda alınan kararlar Merkez Bankası’nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.POLİTİKA METNİ YAYINLANDIFaiz oranı ile birikte Merkez Bankası’nın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının yer aldığı politika metni de yayınlandı.BEKLENTİ, FAİZ ORANININ 150 BAZ PUAN DÜŞMESİ YÖNÜNDEYDİTüm beklenti anketlerine ve TCMB piyasa katılımcıları anketine katılanların ortak görüşü, TCMB'nin enflasyonu kontrol altına almak adına yaptığı sıkılaştırmanın ardından aralık ayında politika faizini 150 baz düşürülerek yüzde 48,5'e indirmesi yönündeydi.MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARITARİH / FAİZ ORANLARI24.02.2023 / 8.5023.06.2023 / 15.0021.07.2023 / 17.5025.08.2023 / 25.0022.09.2023 / 30.0027.10.2023 / 35.0024.11.2023 / 40.0022.12.2023 / 42.5026.01.2024 / 45.0022.03.2024 / 50.0026.12.2024 / 47,50