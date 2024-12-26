Suriye’de kanlı gece! Devrik Esad rejimi pusu kurdu

Suriye'de Esad rejimini deviren muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından hayat normale dönüyor. Esad rejiminin ardından ülkede sakinlik hakim olsa da kimi zaman rejim destekçileri ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor.Başkent Şam'da gece silah sesleri yükseldi. Dış mahallelerde Esad yanlısı halk ile muhalifler arasında yaşanan çatışmaların ardından toplanan bir grup, 'Suriye özgürdür, Suriye'de herkes eşittir, birdir' sloganları atarak, Emevi Meydanı'na yürüdü. Muhalif güçlerin yoğun önlem aldığı meydanda slogan atmaya devam eden göstericiler, bir süre sonra dağıldı.Öte yandan Tartus ilinde kanlı bir gece yaşandı. Esad rejimi unsurlarının, yeni yönetimin güvenlik güçlerine kurduğu pusuda 14 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.Yeni yönetimin İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman'nın, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada devrik Esad rejimi unsurlarının Tartus'ta İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere pusu kurduğunu belirtti.Abdurrahman, 'Tartus kırsalında halkın güvenliğini ve emniyetini sağlama görevini yerine getiren İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 14 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.' ifadelerini kullandı.Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesi ile bölge Arap ülkeleri arasında büyük işbirliğinin olacağını bildirdi. Şeybani, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Kuveyt, Bahreyn ve Lübnan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.Katar ve Libya hükümetindeki bakanlarla da görüştüğünü aktaran Şeybani, Suriye'nin bölgedeki uzantısı ve Arap ülkeleriyle olan derin ilişkilerini fark ettiğini vurguladı.Önümüzdeki günlerde Suriye ile muhitindeki Arap ülkeleri arasında tüm alanlarda büyük işbirliğine tanıklık edeceklerini ifade eden Şeybani, yeni Suriye'de halkın umut ve beklentilerini gerçekleştirmek için bölge ülkeleriyle işbirliğini güçlendireceklerine işaret etti.Öte yandan, Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya'nın Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştüğü ifade edildi. Açıklamada, görüşmede Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme olanaklarının ele alındığı dile getirildi.