İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testinde başarıya imza attı

Türkiye, dünya havacılık tarihinde büyük başarılara imza atmaya devam ediyor...Bu kapsamda Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla dikkatleri üzerlerine çekiyor.Türkiye'nin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayan yerli ve milli savunma sanayiine yapılan yatırımlar, Türkiye'yi küresel arenada stratejik bir güç haline getiriyor.Son olarak, Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ROKETSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze atış testini gerçekleştirdi.Test başarıyla sonuçlanırken, füzenin üzerine 'TCG Anadolu'ya selam olsun' yazıldı.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Bayraktar paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:TV Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi|TV Seeker-Headed UAV-122 Supersonic Missile Firing Test.ROKETSAN Genel Müdür Murat Ekici ise paylaşımında, şöyle dedi:AKINCI TİHA'dan yapılan test atışında İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füzemiz hedefini tam isabetle vurdu. Güç birliği ile tam bağımsız milli teknolojilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz.