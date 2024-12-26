İstanbul'da zincirleme kaza: 3 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.TEM Otoyolu'nun Avcılar istikametinde seyreden hafif ticari araç Haramidere Bağlantı Yolu mevkiinde sağ şeritte seyir halinde olan F.D. yönetimindeki kamyonete çarptı.Bu sırada sol şeritten ilerleyen F.K.'nın yönetimindeki panelvan, savrulan kamyonete çarptı.3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİLERToplamda 3 aracın karıştığı kazada F.D. araç içerisinde sıkıştı.Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrolü bir şekilde sağladı.HASTANEYE KALDIRILDILARİtfaiye ekipleri ise, kamyonetin içinde sıkışan şoför F.D.'yi kurtardı.Kazada yaralanan F.D., M.E. ve F.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı.