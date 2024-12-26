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Beyaz Gazete
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İstanbul'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Esenyurt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 26.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:43 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da zincirleme kaza: 3 yaralıİstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

TEM Otoyolu'nun Avcılar istikametinde seyreden hafif ticari araç Haramidere Bağlantı Yolu mevkiinde sağ şeritte seyir halinde olan F.D. yönetimindeki kamyonete çarptı.

Bu sırada sol şeritten ilerleyen F.K.'nın yönetimindeki panelvan, savrulan kamyonete çarptı.

İstanbul'da zincirleme kaza: 3 yaralı

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİLER

Toplamda 3 aracın karıştığı kazada F.D. araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrolü bir şekilde sağladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İtfaiye ekipleri ise, kamyonetin içinde sıkışan şoför F.D.'yi kurtardı.

Kazada yaralanan F.D., M.E. ve F.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da zincirleme kaza: 3 yaralı
İstanbul'da zincirleme kaza: 3 yaralı