Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak​, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Isparta, Antalya ve Muğla'ya 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu.Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye'ye ise 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.Rüzgarın, güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); öğle saatlerinden sonra zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Meteoroloji vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa karşı uyarı yaparken, buzlanma ve çığ tehlikesine de dikkat çekti.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde güney kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden, zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında güneydoğu, öğle saatlerinden sonra zamanla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurluDENİZLİ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 8°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölgenin güneydoğusu dışında kalan yerlerin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 16°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CÇok bulutluMERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölgenin batı ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS °C, 11°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BOLU °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 19°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, batısının bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu