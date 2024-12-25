Kazakistan'da düşen uçaktan yürüyerek çıktılar
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozni'ye giden uçak Kazakistan'a düştü. Düşen uçakta 25 kişi sağ olarak kurtulmayı ve uçaktan yürüyerek çıkmayı başardı.
Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait 'Embraer 190' tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü.
Düşten sonra alev alan uçakta 72 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından bölgeye Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.
25 KİŞİ KURTARILDI
Kurtarma ekipleri yangına müdahale etti.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı ise 25 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu belirtildi.
KURTARILANLAR YÜRÜYEREK ÇIKTI
Kazadan kurtulmayı başaran bazı vatandaşlar, yürüyerek çıktı. O anlarda kurtulanların şok içerisinde olduğu ve yürümekte de zorlandıkları görüldü.