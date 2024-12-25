Gazze'de can kaybı 45 bin 361'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 446 gündür devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 39 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 361'e, yaralı sayısının ise 107 bin 803'e yükseldiği aktarıldı.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklara yer yok. UNICEF'e göre savaşın başlangıcından bu yana Gazze'de 14 bin 500 çocuk öldürüldü. Her saat bir çocuk öldürülüyor. Bunlar sayı değil. Bunlar yarım kalmış hayatlar. Çocukların öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Hayatta kalanlar ise fiziksel ve ruhsal olarak yaralı. Eğitimden mahrum bırakılan Gazze'deki kız ve erkek çocukları enkazın arasında yaşıyor. Bu çocuklar için zaman daralıyor. Hayatlarını, geleceklerini ve en çok da umutlarını kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.UNRWA, işgal altındaki Doğu Kudüs, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria ile çevre ülkelerdeki Filistinli mültecilere destek sağlıyor.İsrail, UNRWA'nın gelecek aydan itibaren Gazze ve Batı Şeria'da faaliyet göstermesini yasakladığını duyurmuştu.