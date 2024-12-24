Küçükçekmece'de metrobüs arızası! Yolcular araçtan indirildi

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da metrobüs kazası ve arızası haberleri her geçen gün artıyor. Son olarak; Küçükçekmece'de, arıza nedeniyle Sefaköy ile Yenibosna arasında duran metrobüsteki yolcular araçtan tahliye edildiği öğrenildi.

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da kaza ve arıza haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.Son olarak; Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme yönüne sefer yapan metrobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında kalan metrobüs, ekiplerce gidiş ve dönüş güzergahının ortasındaki alana çekildi.Yolcular bir süre bekletildikten sonra araçtan indirildi.Aracın tekrar çalıştırılamaması nedeniyle yolcular başka bir metrobüse aktarıldı.