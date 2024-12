Bakan Fidan’ın Şam ziyareti dünya medyasında: Kritik görüşmeyi böyle duyurdular!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.Fidan'ın ziyareti dış basında geniş yankı uyandırdı. İşte önce çıkan manşetler:İngiltere merkezli Financial Times manşetinde, 'Suriye'nin yeni hükümeti DEAŞ tutuklu kamplarını yönetmeye hazır' ifadelerine yer verdi. Haberde, Fidan'ın sözlerine vurgu yapıldı. Özellikle Fidan'ın, 'Suriye'deki geçici hükümetin, ABD destekli PKK/YPG'nin yönettiği DEAŞ tutuklu kamplarını devralmaya hazır olduğunu' söylemesi dikkatleri çekti.Bir diğer İngiltere merkezli haber kuruluşu olan The Middle East Eye, 'Türk Dışişleri Bakanı Suriye yaptırımlarının en kısa sürede kaldırılması gerektiğini belirtti' başlıklı haber yaptı. Fidan'ın sözleri haberde önemli yer tuttu.ABD merkezli Barron's 'Türkiye'nin En Üst Düzey Diplomatı Şam'da Suriye'nin Yeni Lideriyle Görüştü' başlıklı haber yayınladı. Haberde Fidan için en üst düzey diplomat övgüsü yapıldı.Fransa merkezli France 24 ise şöyle bir haber yaptı: 'Suriyeli muhalif lider Ahmed el-Şara, devletin tüm silahları kontrol edeceğini bildirdi.' Haberin içeriğinde Fidan'ın Şam ziyareti geniş yer tuttu.İsrail merkezli The Jerusalem Post da Fidan'ın Şam ziyaretine değindi. Manşette 'Türkiye Dışişleri Bakanı Şam'da HTŞ lideriyle görüştü' sözleri kullanıldı. Post'un, 'Ziyaretin Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü PKK/YPG arasında süren çatışmalar esnasında gerçekleşti' ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı.