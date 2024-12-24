İsrail suikastı üstlendi! Siyonistlerin bir sonraki hedefi belli oldu
Hamas lideri İsmail Heniyye 31 Temmuz'da İran'da suikast sonucu şehit edilmişti. Bütün oklar Katil İsrail'i göstermesine rağmen resmi bir açıklama gelmemişti. Ancak aylar sonra Siyonist rejim saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini kabul etti. Tel Aviv sırada kimlerin olduğunu da açık bir şekilde ortaya koydu.
Pazartesi akşamı Savunma Bakanlığı personelinin 'onuruna' düzenlenen bir etkinlikte konuşan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in 'İran'ın şeytan üçgenine ağır bir darbe indirdiğini ve Yemen'deki son ayakta kalan vekil güç Husilere de yıkıcı bir zarar vereceklerini' bildirdi.
İSRAİL'İN YENİ HEDEFİ BELLİ OLDU
Katz, Hamas'ı ve Hizbullah'ı yendiklerini, İran'ın savunma sistemlerine zarar verdiklerini iddia etti ve sıranın Husilere geldiğini belirtti.
SİYONİSTLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ
Katz ayrıca, ülkesinin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi şehit ettiğini ilk kez kamuoyuna açıkladı.
Katz, 'Husilerin stratejik altyapısına zarar vereceğiz ve tıpkı Tahran'da Heniyye, Gazze'de Yahya Sinvar ve Lübnan'da Hasan Nasrallah'ın başını kestiğimiz gibi Yemen'de de aynısı yapacağız.' tehdidinde bulundu.
HUSİLER İLE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR
Husiler son aylarda İsrail'e karşı çok sayıda füze saldırısı düzenledi. Bunlar arasında cumartesi günü Tel Aviv'e düzenlenen ve Husilerin hipersonik balistik füze olarak tanımladığı saldırı da yer alıyor.
Füzenin İsrail savunma sistemlerinden kaçarak Yafa'daki bir kamu parkına isabet etmesi sonucu bir düzineden fazla kişi hafif yaralandı.
'OPERASYON BAŞARIYA ULAŞTI'
Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'e yönelik son füze saldırısını doğruladı. Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hezam Al-Asad, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırının başarıya ulaştığını iddia ederek, 'Hedef vurulduktan sonra sirenlerin çalması anlamsızdır' ifadelerini kullandı.
HUSİLER NETANYAHU'YU UYARDI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve politikalarını eleştiren Al-Asad, 'Netanyahu, yeni bir Orta Doğu hayalinin kendisine ve temsil ettiği yapıya yük olmaktan başka bir işe yaramadığını öğrenecek' dedi. İsrail'i hedef almayı sürdüreceklerini vurgulayan Al-Asad, 'Gazze halkına yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız' ifadelerini kullandı.