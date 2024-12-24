İsrail suikastı üstlendi! Siyonistlerin bir sonraki hedefi belli oldu

Pazartesi akşamı Savunma Bakanlığı personelinin 'onuruna' düzenlenen bir etkinlikte konuşan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in 'İran'ın şeytan üçgenine ağır bir darbe indirdiğini ve Yemen'deki son ayakta kalan vekil güç Husilere de yıkıcı bir zarar vereceklerini' bildirdi.Katz, Hamas'ı ve Hizbullah'ı yendiklerini, İran'ın savunma sistemlerine zarar verdiklerini iddia etti ve sıranın Husilere geldiğini belirtti.Katz ayrıca, ülkesinin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi şehit ettiğini ilk kez kamuoyuna açıkladı.Katz, 'Husilerin stratejik altyapısına zarar vereceğiz ve tıpkı Tahran'da Heniyye, Gazze'de Yahya Sinvar ve Lübnan'da Hasan Nasrallah'ın başını kestiğimiz gibi Yemen'de de aynısı yapacağız.' tehdidinde bulundu.Husiler son aylarda İsrail'e karşı çok sayıda füze saldırısı düzenledi. Bunlar arasında cumartesi günü Tel Aviv'e düzenlenen ve Husilerin hipersonik balistik füze olarak tanımladığı saldırı da yer alıyor.Füzenin İsrail savunma sistemlerinden kaçarak Yafa'daki bir kamu parkına isabet etmesi sonucu bir düzineden fazla kişi hafif yaralandı.Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'e yönelik son füze saldırısını doğruladı. Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hezam Al-Asad, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırının başarıya ulaştığını iddia ederek, 'Hedef vurulduktan sonra sirenlerin çalması anlamsızdır' ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve politikalarını eleştiren Al-Asad, 'Netanyahu, yeni bir Orta Doğu hayalinin kendisine ve temsil ettiği yapıya yük olmaktan başka bir işe yaramadığını öğrenecek' dedi. İsrail'i hedef almayı sürdüreceklerini vurgulayan Al-Asad, 'Gazze halkına yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız' ifadelerini kullandı.