Abdulkadir Uraloğlu: Suriye ile deniz yetki alanları anlaşması imzalayacağız

Suriye'deki tarihe geçen devrim muhalifleri iktidara getirdi.8 Aralık'ta Şam'ın düşmesiyle ülkeden kaçan Esad Rusya'ya sığınırken muhalifler, Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaya başladı.Bu kapsamda Türkiye, 13 yıllık iç savaşta olduğu gibi bu inşa sürecinde de Suriyeli muhaliflerin yanında olmaya devam ediyor.Siyasi anlamda ilk en tüksek seviyede ziyaretleri Türkiye'den alan ve uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin olumlu mesajları ile kendine yer bulan Suriye, kalkınma sürecinde de Türkiye'den gelecek yardımlarla ihya olacak.Bu kapsamda Anadolu Yayıncılar Federasyonu söyleşisine katılan ve burada gazeteci Fatih Atik'e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığı alanında Suriye ile yapılacak iş birlikleri konusunda özel açıklamalarda bulundu.Suriye yönetimi ile deniz yetki alanı anlaşması yapılacağını söyleyen Uraloğlu, 'Suriye'de hava, demir yolu, kara yolları ve iletişim hizmetlerini içeren acil eylem planı çalışıyoruz. Havalimanlarını aktif hale getireceğiz.' dedi.Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Atik ise şu ifadeleri kullandı:'Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanı anlaşması Doğu Akdeniz'deki tüm dengeleri etkileyecektir.Libya'nın ardından Suriye ile yapılacak anlaşma zincirinin Mısır'la devam etmesi bekleniyor.Bu imzalar atıldığında Doğu Akdeniz'de Türkiye öne çıkacaktır. Bu ihtimaller en çok Yunanistan'ı kara kara düşündürüyor.'