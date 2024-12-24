WhatsApp'tan kötü haber: Bazı Android modellerinde çalışmayacak

WhatsApp, eski Android telefonlar için destek sonunu duyurdu.1 Ocak 2025'ten itibaren Android KitKat ve daha eski Android sürümlerini kullanan cihazlarda WhatsApp çalışmayacak.Bu karar, WhatsApp'ın gelişen özelliklerini ve güvenlik protokollerini desteklemek için daha modern donanım ve yazılım gerektirmesi nedeniyle alındı.Destek kesilecek Android telefonlar arasında şunlar yer alıyor:Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 MiniMotorola: Moto G (1. Nesil), Razr HD, Moto E 2014HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia VBu cihazların çoğu 2010'ların başında piyasaya sürülmüştü ve en az 10 yıldır kullanılıyorlar.Eğer bu cihazlardan birini kullanıyorsanız, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için daha yeni bir telefona geçmeniz gerekecek. Sohbetlerinizi kaybetmemek için yedekleme yapmanız öneriliyor.Yeni telefonunuza geçtiğinizde, yedeklemenizi geri yükleyerek sohbetlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.