Amatör balıkçı yakaladı! Görenler gözlerine inanamıyor

Hobi olarak olta balıkçılığı yapan Bursalı foto muhabiri Şaban Kılıçcı, şansını Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denemek istedi. Kıyıdan oltasını denize fırlatan Kılıçcı, 1 saat sonra oltasının hareket ettiğini gördü. Hevesle oltayı çeken Kılıçcı, yaklaşık 3 buçuk kilogram ağırlığında kırlangıç balığı tuttu.Kırlangıç balıklarının çift olarak gezdiğini duyan amatör balıkçı Şaban Kılıçcı, oltasını bir kez daha fırlattı. Kılıçcı'nın oltasına 15 dakika sonra bir kırlangıç balığı daha takıldı. O anları kayda alan Kılıçcı, Bursa'ya 6 buçuk kilo ağırlığında iki balıkla döndü.Balıkların 600 ile 650 santimetre arasında olduğunu belirten Kılıçcı, 'Renkleri etkileyiciydi. Bu balıklar irileştikçe böyle güzel renklere bürünüyorlar. Yaklaşık 3 ve 3,5 kilogram geldiler. Bu balıkların genelde çorbası yapılır. Ben de evimde çorba yaparak tükettim ve arkadaşlarımla paylaştım.' dedi.