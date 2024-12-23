Başkan Erdoğan: PKK ve uzantıları için yolun sonu görülüyor

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla son iki haftayı değerlendirdiler ve talimatları aldılar. 2024 yılını tamamlarken bir taraftan yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı objektif şekilde sorguluyor diğer yandan da gelecek yıla dair yol haritamızı şekillendiriyoruz. Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Çıtayı daima yukarı taşıdık. Hedeflerimiz doğrultusunda azimle ilerliyoruz.2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, cumartesi günü genel kurulda 317 evet oyuyla kabul edildi. 2025 bütçesinin ülkemiz, ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK'Gerek cumhurbaşkanı yardımcımız, gerek hazıvne ve maliye bakanımız bütçenin hedeflerini detaylı bir şekilde anlattılar. Mayıs ayında başlayan dezenflasyon süreci 2025 yılında ivmelenerek devam edecek. Enflasyonu körükleyen fırsatçılara karşı kararlı olacağız.6 Şubat depreminin yaralarını sarmak ilk günceliğimizdir. 2,6 trilyon lira para harcadık. Bugünkü kurla 75 milyar dolarlık harcama yaptık. Deprem yatırımları gündemimizdeki yerini 2025 bütçesinde de koruyor. Deprem bölgesini inşa ve ihya çalışmaları kapsamında 584 milyar lira ayırdık.En son hak sahibi de yuvasına kavuşana kadar duyrmadan dinlenmeden çalışacağız. 2002'den beri hazırlanan tüm bütçelerde sosyal devlet ilkesine önem verdik. 2025 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmeyi sürdüreceğiz. Sosyal yarrdımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır.2024 yılında vatandaşlarımız her 100 liralık faturasının 65 lirasını, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını biz üstlendik. Enerji desteği olarak 472 milyar lira kaynak tahsis ettik.Birçok şehrimizde vatandaşlarımızın su faturaları elektrik faturalarından daha yüksek geliyor. Bunun takdirini milletimizin yapacğaına inanıyorum. 2025 bütçemizde istihdama ve üretime 2,6 trilyon liradan fazla kaynak ayırdık. Yatırımlar için 1 trilyon 568 milyar liradır.Bizim 22 yıldır durduğumuz yer bellidir. Biz kaderini ülkenin ve mileltinin kaderiyle özdeşleştirmiş bir hükümetimiz. Sessiz yığınların sesi olamk için çıktığımız bu yolda 22 yıldır sendelemeden yürüyoruz. Bu çizgimizde en ufak bri değişiklik olamayacak.MUHALEFETE ELEŞTİRİ: PROVOKASYONDAN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMEDİKBurada yaşadığımız bir hayal kırıklığını da söylemek zorundayız. Muhalefet partileri de kendini yenilesin. Zihniyet değişmiyor en azından üslup değişsin. İktidara geldiğimizden beri böyle bir muhalefet arayışında olduk. Sözünün ağırlığı olan bir muhalefet henüz olmadı. 2025 bütçesinde de yapıcı eleştiride bulunmak yerine kışkırtmayı, tüm süreci terörize etmeyi tercih etmiştir.'SON BİR SENEDE İSTİHDAM ARTTI'MB rezervlerimiz 163,5 milyar dolar. Son 1 senede istihdam bir milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,8'e düştü. Ekonomi programımızın olumlu etkilerini birçok alanda göreceğiz.DIŞ POLİTİKADış politikada yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdürdük. Kardeşliğin Yüzü etkinliğinde Gazzeli ve Suriyeli çocuklarla bir araya geldik. 11 Aralık'ta Somali Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Başbakanı'nı misafir ettik. İki dost ülke arasındaki sorunları çözmek amacıyla 8 ay önce başlattığımız Ankara sürecinde kritik bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz.Sinsi senaryoların devrede olduğunu iyi biliyoruz.Macaristan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisi kapsamında ilan ettiğimiz Kültür Yılı'nı başarıyla icra ettik. Von Der Leyen ile görüşmemiz de oldukça değerliydi. AB ile bölgesel konularda da yakın temas halinde olacağız.'EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'2024 yılını emekliler yılı oalrak ilan etmiştik. Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. Ülkemizde sayısı 16 milyonu aşan emeklilerimizin her biriyle gurur duyuyor, hayat kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.Azerbaycan'ın da katılmasıyla D-8 Teşkilatı daha da güçlenmiştir. Zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yanı sıra diğer liderlerle de ikili görüşmelerimiz oldu. Türkiye ile Mısır arasında gelişen samimi siyaloğun olumlu etkisini birçok alanda görüyoruz. Bundan sonra da Mısır makamlarıyla eş güdüm halinde hareket edeceğiz.Diğer taraftan da il kongrelerine iştirak ediyoruz. Son 2 haftada katıldığımız Sakarya, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Muğla olmak üzere görev almış tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.'SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLADI'Suriye'de yepyeni bir dönem başladı. Suriye'nin kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan, en iyi tahlil eden ülke konumundayız. Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık. Sayın Ahmed eş-Şera ile yakın diyalog halindeiyz. İlk olarak MİT Başkanımız kendisni ziyaret etti. Şam Büyükelçiliğini faaliyete geçirdik. Dışişleri Bakanımız Şam'daydı. İnşallah bundan sonra da ziyaretlerimiz artarak devam edecek. En zor günler geride kalmıştır.61 yıllık Baas karanlığına son veren Suriyeli kardeşlerimizin el birliği içinde ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına eminim. İstikrarlı bir Suriye, tüm bölge için güven kaynağı demektir. Toparlanma çabalarında Suriye halkına hep beraber omuz omuza destek vermeliyiz.İsrail, fırsatçılık yapsa da er yada geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir.Elinde 50 bin Gazzeli masumun kanı olan Netanyahu'nun tuttuğu yol yol değildir.PKK ve uzantıları için yolun sonu görülüyor. PKK ve uzantıları ya tasfiye olacak ya da edilecekler. Kimin eteğine yapışırlırsa yapışsınlar kendilerini bekleyen akıbetten kaçamayacaklar.