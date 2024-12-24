Balıkesir'de fabrikada patlama: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de fabrikada patlama meydana geldi.Patlama, ilçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yaşandı.Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.Ustaoğlu şöyle konuştu:'Kavaklı Mahallesi'nde mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölgesinde bir patlama meydana geliyor. Patlama sonucunda 12 vatandaşımız şu ana kadar vefat etmiş görülüyor. 3 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Onlarada bir sıkıntı görülmüyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor şu an.'Konuya ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya son aldığı bilgilere göre ölü sayısının 13'e çıktığını aktardı.4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİKonuya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.Olayın soruşturulması için gerekli atamaların yapıldığını bildiren Tunç şu ifadeleri kullandı:Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.