Bakan Şimşek: 'Almanya gibi ülkelerin üzerinde baskı oluşacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen geleneksel IICEC Konferansı'nda, önemli açıklamalarda bulundu.Küresel ekonomik büyümenin uzun vadede karşı karşıya olduğu büyük yapısal engelleri gündeme getiren Şimşek, dünya ekonomisinin büyüme tahminlerinin tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini belirtti.Bakan Şimşek, küresel büyümeyi kısıtlayan faktörlerin başında artan ticaret korumacılığı, yüksek borçluluk seviyeleri, yaşlanan nüfus ve iklim krizinin geldiğini vurguladı. Bu sorunların, ekonomik istikrarı tehdit ettiğini belirten Şimşek, özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin çok taraflı sistemden uzaklaşmaya yol açtığını ifade etti.ABD'nin 1000'in üzerinde, Çin'in ise 800'ün üzerinde ticaret kısıtlaması getirdiğini belirten Şimşek, bunun dünya ticaretinin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, korumacılığın sadece mal ticaretiyle sınırlı kalmadığını, hizmetler, yatırım ve hatta finans sektörlerine kadar yayıldığını belirten Şimşek, bu durumun serbest ticaret üzerindeki etkilerini de ele aldı.Şimşek, IMF'nin değerlendirmelerine göre, bu durumun devam etmesi halinde, Almanya gibi büyük ekonomiler üzerinde daha da büyük bir baskı oluşabileceğini ifade etti. Tüm bu zorluklarla birlikte uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesinin önemine değinen Şimşek, çok taraflı ticaret sisteminin korunmasının ekonomik büyüme için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.Dost ülkelerden tedarikin önemini korumaya devam ettiğini dile getiren Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:ABD'deki yeni yönetim ile bu daha da önem kazanabilir, Türkiye bundan az etkilenebilir.Borç kaynaklı küresel stres artacak, pek çok ülkenin borç faizine yaptığı ödemeler, kritik alanlara yapılanların üzerinde.Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine halen sahip. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda. Orta gelir sınıfındayız ama zenginler kulübüne 1-2 yıl içinde girebiliriz.Sanayicimiz serzenişte bulunabilir saygı duyuyorum ama programın amacı sanayimizi rekabetçi kılmaktır.Hizmet enflasyonundaki katılık vardı, zamanla çözülür, çözülmeye başladı, 2025 bu anlamda çok daha destekleyici olacak, temel mal enflasyonu %29, gıda dahil mal enflasyonu %40'ın altı, enflasyonda ciddi düşüş var ve bu düşüş devam edecek- Programın temel hedeflerinden biri, ana hedefi fiyat istikrarını sağlamaktır- Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var- CDS'lerdeki düşüş 5 yıl bugünkü haliyle devam ederse yıllık 7 milyar dolar dış borç faizinden tasarruf sağlayacağız- Hazine'nin dış borçlanma maliyetleri, Türkiye 227 baz puan, Türkiye'nin 428 baz puan düşmüş, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri düşmüş, reel sektörün de düşmüş- Gerçek anlamda karşılığı olan bir program var ve sonuç alıyoruz