Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile hayata geçirildi! 60 bin üniversiteliye kamuda yarı zamanlı iş

AK Parti, seçim beyannamesinde gençlere verdiği önemli bir sözü daha yerine getiriyor. Gençlerin hem okuyup hem de kendi harçlıklarını kazanmaları için hazırlanan proje yakın zamanda hayata geçirilecek. 60 bin genç, 10-12 bin lira ücretle kamuda yarı zamanlı istihdam edilecek.AK Parti'nin 2023 yılı seçim beyannamesinde gençlere yönelik, 'Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizi sosyal programlara (ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik vb.) dahil ederek gençlerimizin üniversitede okurken istihdama ilk adımlarını atmalarını kolaylaştıracağız' vaadi yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda projenin hayata geçirilmesi için çalışma başladı. AK Parti ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması ve Başkan Erdoğan'ın detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.Üniversite öğrencileri yarı zamanlı (part-time) istihdam edilecek. Çalışma saatleri öğrencilerin okul saatleri ile çakışmayacak şekilde planlanacak. Böylece öğrenciler bir anlamda hem çalışıp hem okuyacaklar.İlk etapta 60 bin genç bu proje kapsamında istihdam edilecek. Zaman içinde istihdam edilen gençlerin sayısı artırılacak.Gençler, kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ya da spor komplekslerinde çalışabilecek. Buralarda öğrencilere uygun işler verilecek.: Gençlerin istihdam süresi 10 ay olacak. Bu süre içinde aylık 10 ila 12 bin lira arasında bir ücret ödenmesi üzerinde duruluyor.Proje ilerleyen dönemde kadın ve dezavantajlı diğer grupları da kapsayacak şekilde genişletilecek.Öğrencilere verilecek ücretlerin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması planlanıyor.