Asgari ücret zammı belli oldu! Asgari Ücret 2025 maaş zammı ne kadar oldu? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

2025 yılının asgari ücret zammını belirleme süreci sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğı'nın ev sahipliğinde yaptı. Toplantıda 2025 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını söylemişti. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürpriz bir şekilde bugün toplandı.SAAT BELLİ OLDUAsgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı saat 20.30'da başladı. Bakan Işıkhan, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADIBakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Emeğe saygıyı ön planda tutatararak, ülkemizin kalkınmasını sağlayabiliriz. Toplumun tüm kesimlerinin refahını korumak en önemli hdefimizdir. Refah seviyesini artırırken fahiş fiyatla da mücadelemizi de sürdürüreceğiz. Mali disiplinin korunması, enflasyona mücadele sürecinin zarar görmemesi için buna göre hareket etmek durumundayız.Bu süreci hep birlikte başarıyla yürüttük. İşçi ve işveren temsilcilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarımıza destek veren mesai arkadaşlarıma da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü işçiyi, işvereni, istihtadamı koruma kararlığımızı önderlik eden Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum.2025 ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRABakan Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücretin net 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini bildirdi.İŞÇİ KANADI TOPLANTIYA KATILMADIElde edilen bilgiye göre; Türk-İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısına katılmayacağını açıkladı.ASGARİ ÜCRET İÇİN YAPILAN 3 TOPLANTIDAN DA SONUÇ ÇIKMADIAsgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez 10 Aralık tarihinde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda tarafların beklentilerini dile getirdiği bilgisi verildi. İkinci toplantı da ise Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kurumların anket ve istatistikleri masaya yatırıldı. Son olarak 19 Aralık'ta yapılan toplantı 1 saat sürdü. Ancak bu toplantıdan da herhangi bir rakam çıkmadı.Üçüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız' açıklamasını yaptı.TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET ZAMMI BEKLENTİSİ BELLİ OLDUYapılan son görüşmeler sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ilk kez rakam açıkladı. 'Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz' diyerek işçi tarafının beklentisinin 29 bin 582 lira olduğunu açıkladı.BAKAN IŞIKHAN 4. TOPLANTI İÇİN 'PERŞEMBE YA DA CUMA' DEMİŞTİÖte yandan Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısı için kritik bir açıklama yapmıştı. Bakan Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak 'Komisyon perşembe ya da toplanacak. Asgari ücret bu hafta açıklanacak' demişti.