Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı Batı’yı tedirgin etti: Terör sevici Almanya’dan PKK’ya övgü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin bekası için tehdit oluşturan DAEŞ ve PKK/YPG gibi terörist grupların ortadan kaldırılmasının zamanının geldiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK/YPG'yi bitirme kararlılığı Almanya'yı rahatsız etti. Berlin zaman kaybetmeden teröristleri savunmaya geçti.Suriye'de resmi bir hükümet kurulmasına ve DEAŞ terör örgütü sahada büyük güç kaybına uğramasına rağmen Batı hala DEAŞ kartını kullanmaktan çekinmiyor.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin PKK/YPG'ye karşı bir operasyon başlatmaması gerektiğini belirterek, bunun DEAŞ teröristlerine alan açacağını iddia etti.Baerbock, 'DEAŞ'ı geri püskürtenin PKK/YPG olduğunu' aktardı.Baerbock ayrıca, Suriye'nin Ayn el Arap kentinin 'PKK/YPG'nin DEAŞ'a karşı verdiği cesur mücadelenin sembolü' haline geldiğini öne sürdü.Baerbock, Türkiye'nin Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra oluşan statükodan yararlanarak, 'Suriye'den terör örgütü PKK/YPG'yi kovmaması' isteğinde bulundu.