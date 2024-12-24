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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı Batı’yı tedirgin etti: Terör sevici Almanya’dan PKK’ya övgü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörizme karşı mücadele mesajları Almanya'yı rahatsız etti. Berlin, terör örgütü PKK/YPG'yi övdü ve Türkiye'nin operasyonlarını durdurması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı Batı’yı tedirgin etti: Terör sevici Almanya’dan PKK’ya övgü!
Ekleme: 24.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı Batı’yı tedirgin etti: Terör sevici Almanya’dan PKK’ya övgü!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ALMANYA'YI KORKUTTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin bekası için tehdit oluşturan DAEŞ ve PKK/YPG gibi terörist grupların ortadan kaldırılmasının zamanının geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı Batı’yı tedirgin etti: Terör sevici Almanya’dan PKK’ya övgü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK/YPG'yi bitirme kararlılığı Almanya'yı rahatsız etti. Berlin zaman kaybetmeden teröristleri savunmaya geçti.

PKK/YPG'Yİ AKLAMAK İÇİN HALA DEAŞ BAHANESİ

Suriye'de resmi bir hükümet kurulmasına ve DEAŞ terör örgütü sahada büyük güç kaybına uğramasına rağmen Batı hala DEAŞ kartını kullanmaktan çekinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı Batı’yı tedirgin etti: Terör sevici Almanya’dan PKK’ya övgü!

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin PKK/YPG'ye karşı bir operasyon başlatmaması gerektiğini belirterek, bunun DEAŞ teröristlerine alan açacağını iddia etti.

TERÖRİSTİN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ

Baerbock, 'DEAŞ'ı geri püskürtenin PKK/YPG olduğunu' aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı Batı’yı tedirgin etti: Terör sevici Almanya’dan PKK’ya övgü!

SÖZDE NATO MÜTTEFİKİMİZ TERÖRİSTLERİ ÖVDÜ

Baerbock ayrıca, Suriye'nin Ayn el Arap kentinin 'PKK/YPG'nin DEAŞ'a karşı verdiği cesur mücadelenin sembolü' haline geldiğini öne sürdü.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞI BERLİN'İ TEDİRGİN ETTİ

Baerbock, Türkiye'nin Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra oluşan statükodan yararlanarak, 'Suriye'den terör örgütü PKK/YPG'yi kovmaması' isteğinde bulundu.