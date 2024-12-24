Asgari ücret zammı bu hafta açıklanacak! İşte zam senaryoları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık ve üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti.İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırılmıştı.19 Aralık'taki toplantıda tarafların bir rakam telafuz etmemesi üzerine Türk-İş Başkanlar Kurulu'nu toplayarak işçinin asgari ücret beklentisinin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. İşçinin yüzde 74'ü bulan bu zam talebiyle asgari ücret 29 bin 583 TL'ye çıkıyor.Sabah'ta yer alan habere göre, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı talebinin altına imza atmayacaklarını belirtirken, 'Artık işverenin rakamı alındıktan sonra bir karar verilecek. Eğer bizim talebimizin altında bir rakam ortaya çıkarsa biz o kararın altına imza atmayacağız' diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Bakanlar Kurulu toplantısında asgari ücret görüşmelerine ilişkin kapsamlı sunum yaptı. Işıkhan'ın ekonomik göstergeler ve istatistiki veriler ekseninde asgari ücret senaryolarını, işçinin talebini ve işverenin nabzını Kabine'ye aktardığı öğrenildi.Bakan Işıkhan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayacağız' dedi.Toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararı vereceği dördüncü toplantısı Bakan Işıkhan'ın başkanlığında bakanlık binasında gerçekleştirilecek.Yüzde 30 zammın söz konusu olması halinde asgari ücret net 22 bin 103 TL, yüzde 35 zam olması halinde de 22 bin 953 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 TL kesintiler düşüldüğünde net 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 TL. Bunun 3 bin 100 TL'sini sosyal güvenlik primi, 400 lirasını ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.İşverenin beklentisinin üzerinde bir zam oranında karar verilmesi halinde, asgari ücret destek miktarının da artırılması gündeme gelecek. 2024 yılı itibarıyla bu destek aylık, 700 TL olarak uygulanıyor. Hükümet, yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 1.5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladı.Hükümetin 2025 yılında çalışanların refahını artırırken, işverenlerin rekabet gücünü korumak için asgari ücret desteğini 700 TL'den 1000 TL'nin üzerine çıkarabileceği dile getiriliyor.Hükümetin alacağı pozisyon da merak ediliyor. Hükümetin asgari ücret zam oranını gerçekleşen enflasyon rakamı üzerinden değerlendirme yapacağı konuşuluyor. Zam oranına ilişkin teknik çalışmaların 23 bin TL'nin üzerinde 25 bin TL'yi geçmeyecek şekilde yapıldığı ifade ediliyor.HANGİ KALEMLERDE DEĞİŞİKLİK OLACAK?Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte ücretlilerin kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, isteğe bağlı sigorta primi, Bağ- Kur primi, Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi, asgari ücretlilerin rapor ücretleri, ev hizmetinde çalışanların primleri, doğumaskerlik- avukatlık stajı-doktora vs... borçlanmaları ve stajyer maaşları değişecek.Yüzde 21 zam; 20.570 TLYüzde 25 zam; 21.252 TLYüzde 30 zam; 22.102 TLYüzde 33.3 zam; 22.672 TLYüzde 33.7 zam; 22.731 TLYüzde 34.1 zam; 22.799 TLYüzde 35 zam; 22 bin 502 TLYüzde 40 zam; 23.802 TL