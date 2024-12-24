Kredi kartı şifreleri için yeni düzenleme: ATM'ler uyarı verecek

Kredi kartı ve banka kartlarında kullanılan bazı şifreler dolandırıcıların kolaylıkla ulaşabileceği şifreler oluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kolay tahmin edilen şifrelerin kullanımını yasakladı.Bugünden itibaren doğum tarihleri ve popüler tarih kombinasyonları kart şifresi olarak kullanılmayacak. Yasağa '1453, 1881, 1903, 1905, 1907' gibi yıllar da dahil olacak. Yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.Yeni düzenlemelerle şifrelerin ve kullanıcıların güvenliği artırılacak. Eğer yasaklanan şifrelerinden biri kullanılırsa sistem otomatik olarak bir güvenlik uyarısı verecek. Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcıların şifrelerinin bloke olma riski söz konusu olacak. Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.