Yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozni'ye giden uçak Kazakistan'a düştü. Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'da düşen yolcu uçağından 6 kişinin sağ kurtulduğu bildirildi.
Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait 'Embraer 190' tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü.
Uçak düştükten sonra alev aldı.
Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.
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Kurtarma ekipleri yangına müdahale etti.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı ise 6 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu belirtildi.
6 KİŞİ SAĞ KURTULDU
Grozni Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü'den havalanan uçak sis nedeniyle Mahaçkale'ya, daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildi.
Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.