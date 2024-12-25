Yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait 'Embraer 190' tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü.Uçak düştükten sonra alev aldı.Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.KAZAKİSTAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ: 72 KİŞİ BULUNUYORDUKurtarma ekipleri yangına müdahale etti.Kazakistan Sağlık Bakanlığı ise 6 kişinin kurtarıldığını duyurdu.Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu belirtildi.6 KİŞİ SAĞ KURTULDUGrozni Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü'den havalanan uçak sis nedeniyle Mahaçkale'ya, daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildi.Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.