Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi mesajı! Enflasyon düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin son dönemdeki performansına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "Enflasyon düşüyor, ihracat artıyor, cari açık geriliyor, istihdamımız yükseliyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor," diyen Erdoğan, büyümenin 17 çeyrektir kesintisiz devam ettiğini hatırlattı.2024 yılının 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin 1 trilyon 260 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını açıklayan Erdoğan, bu gelişmenin Türkiye'nin ekonomik hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. "2025 yılı 2024’ten daha iyi olacak. Biraz daha sabır göstererek çok daha güzel neticelere ulaşacağız," ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı, popülizmden uzak, kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceklerini belirtti. "Para ve maliye politikalarını sarsmadan, sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki dönemi yöneteceğiz." dedi.Erdoğan, konuşmasını "Rabbim bizleri mahcup etmesin," diyerek tamamladı.