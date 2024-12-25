Trafikte yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor: Şeritler arası geçiş yapana ceza yolda!

Fransa, motosiklet ve scooter kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir trafik kararına imza attı.Trafiğin sıkıştığı anlarda iki veya üç tekerlekli araçların, sol şeritteki araçların arasından geçmesine izin veren "Şeritler Arası Geçiş" (Circulation Inter Files – CIF) uygulaması, 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen kaldırılıyor.2021 yılında 21 farklı bölgede test edilmeye başlanan CIF uygulaması, sürücülerin trafik sıkışıklığında daha hızlı ilerleyebilmesini sağlamayı amaçlıyordu.Ancak, yapılan analizler ve test sonuçları, bu yöntemin trafik güvenliği açısından yeterli olmadığını ortaya koydu.Hükümet yetkilileri, CIF’in kazaları önleme konusunda bekleneni vermediğini belirterek bu yöntemi tamamen yasaklama kararı aldı.Fransa, 1 Ocak 2025 itibarıyla trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.Şeritler arası geçiş yapan motosiklet ve scooter sürücüleri, 135 euro para cezası ve 3 ceza puanıyla karşı karşıya kalacak.Fransa İçişleri Bakanlığı, bu düzenlemenin trafikteki güvenliği sağlama amacını taşıdığını vurguluyor. Bakanlık yetkilileri, yapılan araştırmaların, şeritler arası geçişin kaza risklerini artırdığını ortaya koyduğunu belirtiyor.Bu nedenle, daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmak için bu uygulamaya son verilmesine karar verildi.