Dünyadan 1000 km uzaklıkta! Uyduyla ilk 5G bağlantısı kuruldu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), dünya yörüngesinden fırlatılan araştırma uydusu LEA 3 ile dünyadan 1,000 km uzaklıkta çalışmalarını sürdürüyor. Uydu ile alıcı arasında olan bağlantı açısı eğildikçe (uydudan uzaklaştıkça) mesafe 2,000 km'ye ve daha fazlasına kadar çıkabiliyor fakat anten teknolojisinin getirdiği zorluklarla birlikte işler zorlaşabiliyor.Uydunun yörüngede kalabilmesi için saatte yaklaşık 28.000 km hızla hareket etmesi gerekiyor, yörüngesinin tüm görünür dairesel parçası üzerinde 5G'yi korumayı hiç de kolay kılmıyor.Önceki testler bu nedenle yalnızca dünya yüzeyinin üzerindeki konumu güvenilir olan jeostasyon uydularıyla gerçekleştirildi. Çalışmalarda yaşanan tek sorun, 5G veya mümkün olduğunca düşük gecikmeye sahip herhangi bir başka bağlantının bu şekilde uygulanamaması.Başarılı ilk testin ardından, hayat akışında kullanılacak uygulamalar artık erişilebilir durumda ve kısmen de olsa yerleşik teknoloji kullanılarak normal bir frekans bandında istikrarlı bir bağlantı elde edilebiliyor. ESA'ya göre, mobil telefonlar için bir standardizasyon komitesi olan 3GPP'nin özellikleri çalışmada karşılandı.Avrupa Uzay Ajansı'nın gerçekleştirdiği yeni teknoloji testleri ile birlikte uydu bağlantılı mobil cihazların gelişmesinin önü açılıyor. Ulaşılması zor yerler, kriz bölgeleri ve özel durumlar gerektiren iletişim araçları için yeni kullanılacak olan teknolojinin gelecek sene pratik testleri yapılacağı açıklandı.