Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 21 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek.