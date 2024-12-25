Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 21 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek.