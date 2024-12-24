Bakanlık harekete geçti: Mansur Yavaş'ın işgaline suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'ın merkezindeki Güvenpark'ta reklam panosunu inşasına başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin (TMMOB) ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri parkta inceleme yaptı.Montajın anıt heykelin koruma alanı içerisinde yapıldığı belirlendi. Hem ilk kentsel tasarım projesinde hem de revize kentsel tasarım projesinde alanda herhangi bir pano inşaatı izninin bulunmadığı tespit edildi.Bakanlık yetkilileri, 13 Aralık'ta ABB Başkanlığı yetkilisi ile iletişime geçerek söz konusu uygulamanın izinsiz olarak yürütüldüğü ve kaldırılması gerektiğini bildirdi. Ancak 17 Aralık'ta gerçekleştirilen denetimde izinsiz işlemin devam ettiği belirlendi. İzinsiz montajla ilgili haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine açıklama yapan ABB, panonun yılbaşı kutlamaları için geçici bir uygulama olduğunu ileri sürdü.Söz konusu işgal ile ilgili ihbarlar üzerine Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplandı. Komisyon kararıyla ABB'ye söz konusu tabelanın kaldırılması için uyarı yazısı gönderildi ve izinsiz çalışma ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.