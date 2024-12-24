Araç sahipleri dikkat! En yüksek ceza 114 bin 584 TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca uygulanacak idari para cezalarına ilişkin düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı. Tebliğe göre, 2025 yılında çevre kanununa aykırılık durumlarında uygulanacak cezalar, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı. Yeni cezalar 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak.Tebliğde, 'Bu düzenlemenin amacı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen idari para cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılmasıdır' ifadelerine yer verildi.Düzenlemeye göre, 2025 yılında uygulanacak en düşük ceza 14 bin 310 TL, en yüksek ceza ise 114 bin 584 TL olarak belirlendi.Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine uygulanan 9 bin 943 TL'lik ceza, yeni düzenleme ile 14 bin 310 TL'ye çıkarıldı.Umuma açık alanlarda çevreyi kirletenlere yönelik 2024'te 4 bin 810 TL olarak uygulanan ceza, 2025 yılında 6 bin 923 TL olacak. Plastik poşetlerin ücretsiz verilmesi ya da Bakanlıkça belirlenen kurallara aykırı şekilde satış yapılması halinde, depo alanı dışında her bir metrekare için 114,55 TL ceza uygulanacak. Elektronik ortamda yapılan satışlarda ise ihlalin türüne göre ceza 20 bin 771 TL ile 207 bin 747 TL arasında değişecek. Bu düzenleme, çevreyi koruma konusunda caydırıcılığı artırmayı ve doğaya verilen zararları en aza indirmeyi hedefliyor.