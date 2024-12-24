MSB: 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, '2025-MSÜ başvuruları; 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olup adaylar başvurularını 27 Ocak 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin resmi internet adresi olan 'www.osym.gov.tr' üzerinden yapabileceklerdir. 3 Şubat 2025 tarihinde söz konusu sınav icra edilecektir' denildi.