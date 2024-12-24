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MSB: 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvurularının 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu.

Ekleme: 24.12.2024 - 13:29 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:30 / Editör: Edin Uslu
MSB: 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacakMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, '2025-MSÜ başvuruları; 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olup adaylar başvurularını 27 Ocak 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin resmi internet adresi olan 'www.osym.gov.tr' üzerinden yapabileceklerdir. 3 Şubat 2025 tarihinde söz konusu sınav icra edilecektir' denildi.

MSB: 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak