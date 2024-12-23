Bakan Güler, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte İslahiye Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlası’ndaki 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nı ziyaret etti.Komutanlıktaki faaliyetlere ilişkin bilgiler alan Bakan Güler, bölgede çekimleri devam eden ve Türk tankçısının mücadelesini konu edinen ‘Siyah Bere’ dizisinin setine de ziyarette bulundu.