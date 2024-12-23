Mersin'de dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 6 tutuklama
Siber suçlara ilişkin gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 6 kişilik çete yakalandı. Şüphelilerin, 'adınıza kırmızı mühürlü tebligat var' diyerek 7 kişiyi 519 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.
Vatandaşları binbir yalanla kandırarak dolandıran suçlular, her gün yeni bir oyunla masumları ağlarına düşürüyor.
Güvenlik güçleri, halkın parasına göz diken bu şüpheliler için düğmeye bastı.
Adres bu defa Mersin oldu...
'ADINIZA TEBLİGAT VAR' DİYEREK KANDIRIDLAR
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları şahısları 'adınıza kırmızı mühürlü tebligat var' şeklinde korkutarak dolandıran 6 şüpheli belirlendi.
6 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Bunun üzerine şüphelilerin ofis olarak kullandığı adrese operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı.
Yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme, banka kartları, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyette ifadesi alınan 6 şüphelinin 7 kişiyi toplamda 519 bin 200 TL dolandırdığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçleri, halkın parasına göz diken bu şüpheliler için düğmeye bastı.
Adres bu defa Mersin oldu...
'ADINIZA TEBLİGAT VAR' DİYEREK KANDIRIDLAR
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları şahısları 'adınıza kırmızı mühürlü tebligat var' şeklinde korkutarak dolandıran 6 şüpheli belirlendi.
6 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Bunun üzerine şüphelilerin ofis olarak kullandığı adrese operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı.
Yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme, banka kartları, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyette ifadesi alınan 6 şüphelinin 7 kişiyi toplamda 519 bin 200 TL dolandırdığı tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.