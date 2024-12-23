Mersin'de dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 6 tutuklama

Vatandaşları binbir yalanla kandırarak dolandıran suçlular, her gün yeni bir oyunla masumları ağlarına düşürüyor.Güvenlik güçleri, halkın parasına göz diken bu şüpheliler için düğmeye bastı.Adres bu defa Mersin oldu...İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları şahısları 'adınıza kırmızı mühürlü tebligat var' şeklinde korkutarak dolandıran 6 şüpheli belirlendi.Bunun üzerine şüphelilerin ofis olarak kullandığı adrese operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı.Yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme, banka kartları, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Emniyette ifadesi alınan 6 şüphelinin 7 kişiyi toplamda 519 bin 200 TL dolandırdığı tespit edildi.Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.