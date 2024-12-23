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Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz yoluyla yasadışı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Ekleme: 23.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:27 / Editör: Edin Uslu
Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen koordineli çalışmada; Kuşadası'ndan Yunanistan ülkesine deniz yoluyla yasadışı olarak geçmek amacıyla kapalı kasa bir araç ile deniz kenarına gelen 22 düzensiz göçmen ile Ş.Ü., A.G. ve S.M. isimli 3 organizatör suçüstü yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 3 organizatör hakkında adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aydın'da 22 düzensiz göçmen yakalandı