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Tekirdağ’da 17 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın uygulamasında minibüste 17 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

Ekleme: 22.12.2024 - 13:45 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:46 / Editör: Edin Uslu
Tekirdağ’da 17 kaçak göçmen yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, minibüste 17 kaçak kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Aramada, bir de lastik bot ele geçirildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisinin işlemleri ise sürüyor.

Tekirdağ’da 17 kaçak göçmen yakalandı