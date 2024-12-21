Tekirdağ'da trenin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ergene ilçesinde yolcu treninin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi eski Çorlu Panayır yeri su kuyuları mevkisinde yolcu treni, o sırada tren yolunda yaya halinde bulunan Şakir Güler isimli vatandaşa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güler'i görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Şakir Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın meydana geldiği yerde Şakir Güler'e ait olduğu değerlendirilen bir araç da park halinde bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.