DHKP/C operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Taceddin Erol ŞAHİN isimli şahsın dijital incelemesinde; DEV-GENÇ yapılanmasının 55. Yıl etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerindende paylaştıkları tespit edildi.Ayrıca 6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesine yapılan terör eylemini gerçekleştirirken öldürülen terörist Pınar Birçok ile toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu, sosyal medya üzerinden DEV-GENÇ ile ilgili paylaşım yaptıkları tespit edilen 23 şahsa yönelik yapılan araştırmada, 6 şahsın tutuklu 1 şahsın ise ölü olduğu tespit edildi.Geriye kalan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik; İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken firari olan 3 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ediyor.